'Pseudofrutos': o que são falsas frutas e quais legumes são frutas?

Na dúvida, diversifique

Não existem nutrientes exclusivos de frutas ou legumes, mas eles estão presentes em diferentes concentrações nesses vegetais. "Na verdade, cada um oferece uma composição única de vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos e essa composição varia entre os tipos de alimentos, por isso a diversificação deles é essencial, para um consumo mais completo", esclarece a nutricionista Thais Barca.

As frutas são ricas em vitaminas antioxidantes, como C e A (encontradas em manga, mamão, acerola). Também são excelentes em fibras solúveis, que ajudam a controlar o colesterol e a glicemia (sendo benéficas para pessoas com diabetes tipo 2), além de promoverem a saúde digestiva. Variam em teor de carboidratos, mas fornecem frutose, um açúcar natural que oferece energia rápida.

Os legumes, por sua vez, em geral são ricos em fibras insolúveis, que ajudam na regulação do sistema gastrointestinal, e tendem a ter mais proteínas que as frutas, como o grão-de-bico e a ervilha. Contêm minerais essenciais, como potássio (presente na batata, beterraba) e são boas fontes de vitaminas do complexo B, como folato (na lentilha, no feijão-preto), importante para a produção de células e o bom funcionamento do sistema nervoso.