Lanche entre as refeições é essencial: veja 30 opções saudáveis e práticas

O lanche intermediário, aquele que ocorre entre o café da manhã e o almoço, por volta das 10h, e entre o almoço e o jantar, lá pelas 15h, costuma ser negligenciado por muitas pessoas.

No ritmo frenético do trabalho muitas vezes comemos qualquer coisa para tapear o estômago ou simplesmente deixamos de comer, seja por esquecimento ou falta de tempo. Porém, alimentar-se de forma adequada entre as refeições principais é mais importante do que você imagina.

"O lanche intermediário ajuda a manter o metabolismo ativo, fornece energia ao longo do dia e evita quedas bruscas de glicemia, que podem causar fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração", explica Isolda Prado, médica nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).