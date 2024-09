5 truques para ter dentes mais brancos de forma natural

Os dentes dos adultos (permanentes) costumam ser mais escuros, quando comparados aos de crianças. Isso tem a ver com o fato de os dentes permanentes terem uma espessura maior de dentina (tecido responsável pela coloração do dente), o que faz com que sejam mais escuros, ou amarelados.

O tom reluzente de propaganda dental só é alcançado com tratamentos estéticos para clarear o esmalte (por meio de produtos químicos e laser), ou facetas/lentes dentárias.

Brancura nos dentes também não necessariamente tem a ver com boa saúde bucal. A pessoa pode ter um sorriso branco e junto desvio de mordida, mau hálito (halitose), inflamação ou retração de gengiva.

Motivos para tantas tonalidades

Imagem: iStock

Maus hábitos e higienização bucal incorreta ou insuficiente pode levar ao amarelamento dos dentes devido ao acúmulo de tártaro, que se estiver mais perto da gengiva pode fazer com que a dentição adquira cor puxada para o preto, por eventuais inflamações e hemorragias.