Medo de falar em público? Veja truques para superar essa barreira

Para Rachel Polito, não existe nada melhor em comunicação do que treino e prática. "Aquele que foge das apresentações o tempo todo jamais se sentirá seguro e confiante para falar em público", diz.

E diferente do senso comum, timidez e introversão não são impeditivos para fazer uma boa apresentação. O mais importante é saber que a apresentação é fruto de um bom planejamento.

Dedicar-se a elaborar uma mensagem consistente, com um roteiro adequado ao contexto e ao público, permite que todas as pessoas, inclusive as tímidas, falem com mais confiança.

Para isso, a dica da doutora em linguística, Vivian Rio Stella, é planejar com antecedência e com critérios, como:

Distinção entre tema, objetivo e mensagem central;

Tópicos condizentes com o objetivo e a plateia;

Formas de começar, encadear as ideias e concluir a mensagem.

Além disso, no dia da apresentação, vale chegar ou conectar com antecedência, fazer testes para estar realmente presente e conectado com as pessoas e não com intercorrências técnicas. "Olhar para as pessoas, usar o espaço, o corpo e a voz a favor da naturalidade, para passar convicção, são essenciais. E a habilidade é aprimorada quanto mais a pessoa treina, exercita, vivencia situações de apresentação, reflete sobre o que funcionou ou não", diz.