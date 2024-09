Adeus, testes em animais? Órgãos em chip podem revolucionar estudos médicos

"Essa abordagem permite que as células se comportem de maneira muito semelhante ao que fariam em um organismo vivo, facilitando a observação de funções fisiológicas complexas e a replicação de doenças em um ambiente controlado e observável", explica Gamarra.

"Isso permite aos pesquisadores observar as respostas celulares em condições controladas, oferecendo uma alternativa ao uso de animais em testes de medicamentos e estudos de doenças."

Desse modo, a técnica pode ser usada em testes de eficácia e toxicidade, reduzindo custos e o tempo de desenvolvimento, bem como para avaliar a toxicologia e segurança de produtos químicos e cosméticos, entre outros.

"Assim, esses dispositivos oferecem uma plataforma mais ética e, muitas vezes, mais relevante para o estudo de doenças humanas e a avaliação de novos tratamentos."

Além disso, essa tecnologia possibilita estudar doenças criando modelos específicos para patologias como o câncer ou as neurodegenerativas, e ainda abre caminhos para a medicina personalizada, já que se pode criar modelos baseados nas células de um paciente específico para entender sua resposta ao tratamento e à toxicidade dos remédios.

Gargalos

No entanto, o uso desses dispositivos esbarra em algumas limitações. "Apesar dos avanços, ainda não conseguimos replicar completamente a complexidade de todos os órgãos e as interações entre diferentes órgãos ou sistemas do corpo. Há também dificuldades em interpretar resultados complexos, especialmente quando se tenta correlacionar esses dados com o esperado em humanos."