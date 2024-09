Tem algum tipo de alimento que é melhor evitar no calor?

O ideal é que esses alimentos sejam substituídos por verduras, legumes, frutas, cereais integrais, frango, peixes e frutos do mar. "A regra de ouro é dar preferência sempre a alimentos in natura e minimamente processados", orienta a nutricionista Adriella Camila Furtado, mestre em alimentação e nutrição pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Alimentos frescos e ricos em água, vitaminas e minerais, como a melancia, o abacaxi, a laranja e a abobrinha italiana, além de nutrir, ajudam a hidratar o corpo e facilitam a digestão. Por esse motivo, eles podem e devem estar presentes de forma abundante nas refeições. Da mesma forma que as saladas.

O corpo pede água