Protetor solar em pó: maquiagem ou proteção de verdade? O que dizem médicos

O efeito matificante refere-se a uma finalização opaca, frequentemente buscada em produtos de maquiagem e cuidados com a pele. Nesse sentido, o protetor em pó funciona como um selador, retardando o aparecimento de oleosidade. Logo, a fixação da maquiagem também melhora.

É uma excelente opção para quem quer estar protegido e maquiado ao mesmo tempo, afirma Isabela Dupin, dermatologista e professora da Afya Educação Médica. "No caso de produtos com cor, podem ajudar a disfarçar pequenas imperfeições, como acne, manchas e olheiras. Mas vale ressaltar que produtos cosméticos voltados para proteção solar, incluindo os em pó, só devem ser utilizados de dia, quando existe exposição solar, não sendo adequados ao uso noturno", diz.

Além disso, as versões em pó, por serem portáteis e práticas, podem ser particularmente úteis nos momentos de reaplicação do protetor ao longo do dia, especialmente sobre a maquiagem, sem desmanchá-la.

Outros benefícios incluem:

Deixa a pele macia

Previne o envelhecimento cutâneo

Preenche linhas de expressão e rugas através da hidratação

Proporciona um rosto mais uniforme e saudável

Oferece cobertura leve e natural enquanto protege a pele

Desvantagens a se considerar