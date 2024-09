Não aguenta mais o olho seco nesse tempo? Veja como resolver o problema

A fumaça das queimadas por todo o país — que já se espalham há cerca de um mês — vem aumentando as queixas de olho seco nos postos de saúde, além de atendimentos por problemas respiratórios. O tempo também não ajuda: com uma mancha de ar seco cruzando o Brasil, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 12 estados em alerta por baixa umidade relativa do ar.

Olho seco é doença?

Depende. Com o tempo seco, o poder de lubrificação do olho de todo mundo naturalmente diminui, Muitas pessoas manifestam alergias oculares e, em tempos de estiagem, é comum aparecerem os casos de conjuntivites alérgicas.

Isso acontece porque as micropartículas de poeira — que estão presentes em maior concentração nas últimas semanas devido às queimadas — ficam mais tempo em suspensão no ar graças à baixa umidade, entrando em contato com nossas mucosas (olhos, nariz e garganta) e favorecendo as alergias. Além disso, a lágrima natural produzida pelos olhos evapora mais rápido em tempo quente.