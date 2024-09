Hormônios, tintura e mais: o que pode estar por trás da queda de cabelo?

Já a alopecia areata consiste na perda brusca com áreas arredondadas, únicas ou múltiplas no couro cabeludo, barba, cílios e sobrancelhas.

Eflúvio telógeno — aumento da queda diária de cabelo devido ao estresse entre outros possíveis fatores, na versão aguda ou crônica cujo sintoma é a diminuição do volume no comprimento dos fios — e alopecias cicatriciais provocadas por processos inflamatórios do couro cabeludo são outras patologias.

Deficiência de macro e micronutrientes

Falta de minerais, vitaminas e dieta pobre em proteínas provocam queda difusa. Quando estão em níveis abaixo dos recomendados, cobre, zinco, ferro, vitamina D e B12 são que mais afetam as madeixas.

É importante verificar também as vitaminas C e E. "O uso da A para tratamento da perda capilar é um erro, pois seu excesso induz o problema", alerta Adriano Almeida, médico dermatologista, tricologista e presidente da SBC (Sociedade Brasileira do Cabelo).

Doenças autoimunes