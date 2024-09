5 erros que você comete ao malhar que prejudicam o resultado do treino

1. Não aquecer antes de malhar

Imagem: iStock

Esse é um erro clássico, muitas vezes creditado à "falta de tempo". Mas nunca pule o aquecimento por causa da pressa. Ele promove o aumento progressivo dos batimentos cardíacos, o que prepara todo o sistema cardiovascular para atividade física e evita que você fique rapidamente ofegante, por exemplo. Também proporciona uma melhora da distribuição de sangue, que leva oxigênio e nutrientes (energia) para os músculos.

Essa etapa inicial do treino ainda deixa os músculos, tendões e ligamentos mais elásticos e melhora a mobilidade das articulações, reduzindo o risco de lesões Bruno Modesto, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP

Como aquecer corretamente? Comece o treino de musculação com um aquecimento geral (dez minutos correndo, pedalando ou pulando corda) e depois realize um aquecimento específico para a região do corpo que você vai trabalhar, sugere Cacá Ferreira, gerente técnico da academia Cia Athletica e profissional de educação física pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). "Se você vai treinar pernas, pode executar uma série de agachamentos só com o peso do corpo, por exemplo."

2. Fazer exercícios isolados antes de um multiarticular