Todo dia eu acordo inchada. O que pode estar acontecendo com meu corpo?

São diversos os fatores que podem estar por trás do inchaço logo ao se levantar da cama. Se no seu caso o edema for generalizado, ou seja, atingindo face, mãos e membros superiores, entre os principais motivos estão: alcoolismo, excesso de uso de diuréticos, uso de anticoncepcionais ou de corticosteroides e o excesso de peso. Também há relação com alergias, uso de medicações, como anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, dietas ricas em sal, sedentarismo, muito tempo na mesma posição durante viagens prolongadas, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca, gota, doença renal, cirrose e até gravidez.

Existe, também, o inchaço chamado idiopático, que tem este nome porque não se conseguir descobrir uma causa, e que ocorre mais frequentemente nas mulheres, geralmente obesas ou com sobrepeso. Outro problema que pode passar despercebido é a desnutrição provocada por anorexia nervosa, ou maus hábitos alimentares. Isso porque a redução no nível de proteínas no nosso organismo pode levar ao edema.

Já quando o inchaço é em um membro, sem aparecer em outras partes do corpo, geralmente se dá pelo comprometimento do sistema venoso ou linfático e, às vezes, até de ambos.