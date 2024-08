Sua pele sofre no frio? Nem é tão difícil salvar seu maior órgão

Baixa umidade, banhos mais quentes, uso de sabonetes e de buchas inadequadas favorecem a desidratação da pele, que é conhecida como o maior órgão do corpo humano. É fácil notar os efeitos, que se acentuam nos meses mais frios do ano: perda do viço e aparência opaca e repuxada.

"As glândulas sebáceas, que estão distribuídas por todo o corpo, exceto nas palmas das mãos e pés, produzem um manto lipídico [de gordura] na pele, que garante a hidratação e proteção natural", explica Ebert Mota Aguiar, dermatologista do HDT (Hospital de Doenças Tropicais) da UFT (Universidade Federal do Tocantins) e vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

O frio reduz a produção dos óleos naturais pela pele; além disso, é quase impossível resistir a um banho com água mais aquecida, o que aumenta a perda do manto lipídico. Enquanto isso, os níveis menores da umidade do ar favorecem a desidratação. O resultado é um aspecto áspero e é frequente o surgimento de coceiras.