Cachorro de estimação reduz ansiedade e depressão, diz estudo de Harvard

As participantes foram convidadas a preencher questionários on-line abrangentes, que foram administrados duas vezes, em março de 2013 e fevereiro de 2014.

O apego a animais de estimação medido pela Escala de Apego a Animais de Estimação de Lexington, Laps. As pontuações Laps foram encontradas em 140 participantes, sendo 78 para cães e 46 para gatos.

No geral, o maior apego ao animal de estimação foi significativamente associado a uma pontuação em transtorno de ansiedade generalizada mais baixa.

Não houve associações estatisticamente significativas entre apego ao gato e depressão ou ansiedade.

Maior apego ao cão foi associado a pontuações significativamente mais baixas em depressão, ansiedade generalizada e na medida geral de ansiedade e depressão, mas não houve associação entre apego ao cão e ansiedade fóbica.

Por que cães tiveram mais papel na redução de ansiedade?

"Usamos várias medidas diferentes para depressão e ansiedade e descobrimos, no geral, que há uma associação entre apego ao animal de estimação e resultados negativos de saúde mental. Isso significa que quanto mais apegado você for ao seu animal de estimação, menor será o risco de depressão e ansiedade", disse Eva Schernhammer, professora adjunta de epidemiologia em Harvard e uma das autoras do estudo, em entrevista à Harvard Gazette.