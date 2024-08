'Cheguei a parar de menstruar por excesso de treino': entenda a vigorexia

A carioca Giulia Marques, 31, advogada, foi diagnosticada há pouco mais de um ano com vigorexia. O distúrbio, também conhecido como transtorno dismórfico corporal, é caracterizado por uma preocupação exacerbada com a imagem do corpo, especificamente com a massa muscular e a definição corporal. Pessoas com vigorexia acreditam que nunca estão suficientemente musculosas e frequentemente passam muitas horas por dia se exercitando e seguindo dietas rigorosas.

Giulia conta que passou a notar que sofria com o transtorno no fim de 2022, depois de perceber que sua preocupação excessiva com o corpo estava trazendo problemas físicos e emocionais. Para tratar o problema, ela buscou ajuda com psicóloga, psiquiatra e nutricionista. Ao VivaBem, ela conta a sua história:

"Desde 2012 comecei a levar uma vida mais ativa e saudável e, à medida que os anos se passaram, fui me interessando mais e ganhando mais conhecimento na área. Em dezembro de 2021, eu estava a fim de dar uma secada. Eu já era magra, definida, com massa muscular, mas senti essa necessidade de ficar mais 'slim'.