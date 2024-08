'Meu companheiro 'morreu' por 50 minutos e eu pedia para não desistirem'

O médico me esclareceu que o protocolo proíbe as pessoas com CDI de pilotarem avião, mas, como isso não estava nos meus planos, não me importei muito.

Rogério Oliveira

Cruzada por massagem cardíaca

Passado o susto, Rogério e Cláudia se empenham em uma missão: divulgar cada vez mais a massagem cardíaca. A jornalista nunca participou de treinamentos presenciais e notou não ter noção do que fazia ao ver os médicos executando as manobras em seu marido. "Vi que eu fazia cócegas no coração do Rô", diz.

Casal quer democratizar acesso aos treinamentos presenciais de massagem cardíaca Imagem: Arquivo pessoal

Os movimentos devem assumir o papel do órgão, para bombear o sangue ao restante do corpo. É o que preserva as funções do organismo. Mas é comum leigos terem dificuldades em fazê-los: é preciso adequar a frequência das compressões, profundidade, intensidade, permitir o retorno correto do tórax, entre mais cuidados. Por isso, nem sempre fica fácil aprender por vídeos, é preciso praticar ao vivo.

"É raro ter cursos presenciais gratuitos. Alguns que vi chegam a custar R$ 500, o que privilegia e dá mais direito à vida aos que têm dinheiro", diz a jornalista.