O que explica jovem de hoje ser menos feliz que o de gerações passadas

A pesquisa em questão se concentra principalmente na faixa etária de 18 a 24 anos e usou dados de saúde mental de 34 países, incluindo o Brasil. Ionésia Amaral, psiquiatra da infância e adolescência, observa que o estudo apresenta limitações na representatividade dos dados de gênero e grupos raciais, mas concorda que a geração atual enfrenta pressões intensas devido ao mundo virtual e às redes sociais.

"Com a chegada do mundo virtual e o boom do Facebook, as pessoas passaram a se conectar a comunidades online, buscando validação através de curtidas e compartilhamentos. A ideia de ser especial e de quanto se é falado pelos outros se tornou fundamental, pois, psicologicamente, nos constituímos a partir do olhar do outro. Tudo é exibido e comparado, gerando uma pressão interna e externa nos indivíduos", afirma Amaral, que é coordenadora aposentada do Ambulatório de Crianças e Adolescentes do HUWC/UFC (Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará).

Ainda de acordo com a pesquisa, a pandemia de covid-19 exacerbou as tendências existentes de declínio da saúde mental dos jovens, principalmente porque levou ao isolamento social e aumentou a dependência da realidade virtual.

Os jovens estão em uma fase de afirmação e construção de identidade, e as redes sociais, ao amplificar comparações e expectativas, tornam-se um campo fértil para sentimentos de inadequação, ansiedade e depressão. Patrícia Scheeren, doutora em psicologia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Fatores econômicos e sociais também têm seu papel

Além dos fatores sociais, a situação econômica mundial também desempenha um papel crucial no bem-estar dos jovens. A instabilidade financeira e a recessão global, como a de 2008, resultaram em menos oportunidades de emprego e salários mais baixos, que continuam reverberando na sociedade, segundo o artigo.