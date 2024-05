Mais simples do que parece: psicólogas revelam o que faz crianças felizes

As crianças se sentem valorizadas e olhadas ao estarem realizando atividades de lazer com as suas figuras de referência, assim como há um estreitamento do vínculo afetivo. Porém, para que isso aconteça, os pais devem estar presentes de fato na atividade, evitando a distração com celulares ou preocupações com outras questões. Mariana Bonsaver, psicóloga infantil do Sabará Hospital Infantil

Os pais precisam ficar atentos para fazer os programas que uma criança pode gostar, não só os adultos.

Já no caso dos adolescentes, trazer um amigo dele ou dela para a atividade ao ar livre, como andar de bicicleta, ir a uma praia, numa viagem pode ajudá-los a entender a importância do grupo, ao mesmo tempo que faz com que se sintam parte de uma família, reforçando esses laços.

Realizar tarefas em conjunto também é importante para o desenvolvimento da autonomia da criança Imagem: Getty Images

2. Realizar tarefas juntos

Realizar tarefas em conjunto pode ser um momento importante para a criança. Vale cozinhar, ajudar num conserto de casa, do carro, a preparar a própria festa de aniversário escolhendo o tema, a lista de amigos a serem convidados e a arrumar a decoração.