Pesquisa brasileira indica os equipamentos mais sujos da academia; confira

A grande quantidade de usuários de academia frequentando o mesmo local e compartilhando a mesma estrutura levanta questões sobre a higienização desses estabelecimentos. Um estudo publicado no periódico Journal of Human Environment and Health Promotion e realizado por pesquisadores da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) analisou os equipamentos de duas academias e mostrou quais eram os mais sujos.

O que aconteceu

Duas academias foram analisadas. Os pesquisadores analisaram os equipamentos de duas academias de Juiz de Fora, uma pública e outra privada. Os estabelecimentos passaram por um estudo detalhado a partir da inspeção de equipamentos de alta rotatividade de uso e toque. O estudo contou com 120 avaliações, sendo 48 inspeções visuais, 48 testes de proteína e 28 testes pelo método de fluorescência.

Equipamentos mais sujos. A barra de agachamento, o halter de 8 kg, o hack e o leg press são os equipamentos que mais apresentaram sujeira. O estudo também identificou sujeiras visíveis em 95,8% da academia pública e 33,3% da academia privada.