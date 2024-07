Mau hálito: exame descobre causa do problema em menos de 10 minutos

O mau hálito é um baita problema, pra qualquer pessoa. Também conhecido como halitose, atinge 30% da população brasileira, segundo a Associação Brasileira de Halitose (ABHA) e pode ser provocado por diversos motivos, como falta de higiene bucal, má alimentação e algumas doenças.

Se você sofre a condição, saiba que é possível descobrir as causas do mau hálito em apenas alguns minutos, com um simples exame chamado de Cromatografia Gasosa do Hálito. O teste usa um aparelho que é parecido com um bafômetro e consegue detectar e medir a quantidade dos três gases que causam a halitose: o sulfureto, o metil mercapitana e o dimetil sulfeto.

No exame, o paciente deve bochechar durante um minuto um líquido chamado cisteína, um aminoácido que serve como estímulo para as bactérias que produzem o mau hálito. Depois, fica com a boca completamente fechada por três minutos. Após esse tempo, coleta-se com uma seringa cerca de 1 ml da amostra do hálito e injetamos no aparelho, que iniciará a averiguação dos gases. Em cerca de quatro a oito minutos, dependendo do aparelho, sai o resultado.