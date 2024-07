Dormir de lado ajuda organismo a fazer faxina cerebral e evitar Alzheimer

Direito ou esquerdo?

Sobre o lado a se deitar, as evidências variam.

Dormir do lado esquerdo pode ajudar na digestão, porque o estômago é virado para esse lado —tanto que outro estudo demonstrou que dormir do lado esquerdo diminui o risco de refluxo gastroesofágico.

Nosso coração também está do lado esquerdo do corpo, e dormir dessa forma impede a obstrução da artéria aorta, que bombeia sangue para o resto do sistema sanguíneo. Ao mesmo tempo, a veia cava inferior permanece livre, sem ser pressionada por nenhum órgão. Então, o sangue retorna mais facilmente de outras partes do corpo até o coração, explicou à CNN o médico William Christopher Winter, do Hospital Martha Jefferson, nos Estados Unidos.

Mas dormir para o lado direito ajuda a coluna a repousar, quando feito com as pernas um pouco flexionadas e um travesseiro no meio delas.

Já a posição fetal, embora seja de lado, não é indicada para dormir, apenas para alívio temporário da dor. Ela pode ser prejudicial se feita por longos períodos, tanto para a coluna, porque acaba sendo um pouco forçada, quanto para a respiração, porque obstrui as vias.