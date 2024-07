Roupa da cama nova: é necessário lavar lençóis novos antes de usar?

Segundo Damaris Ortolan, dermatologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), quando as substâncias químicas aplicadas nos tecidos prejudicam a pele, o que mais se observa são sintomas de coceira intensa e erupções que podem evoluir para feridas.

As áreas mais afetadas costumam ser as que têm maior contato com a roupa de cama e transpiram, pois quando o suor entra em contato com corantes, por exemplo, o efeito obtido é como se eles estivessem sendo diluídos em água e acabam sendo liberados em maior quantidade.

Pessoas que já desenvolveram alergias a determinado componente têm a possibilidade de desenvolver outras ou até piorar algo já existente. Fibras têxteis sintéticas, por exemplo, como poliamida e poliéster, podem agravar ainda mais um quadro de dermatite em andamento, por causa da fricção com a pele.

Formol prejudica a pele e as vias respiratórias

Além dos problemas causados pelo emprego de tinturas químicas e anilinas, que se deixarem resíduos nas roupas de cama também podem provocar, em casos mais graves, queimaduras de pele, outro motivo de preocupação é o formol (formaldeído).

Embora controlado em diversos países, sua toxicidade é elevada e ele pode ser aplicado na forma de resinas durante o processo de elaboração das peças.