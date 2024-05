Dor no pé da barriga pode ser sinal de doença ou gravidez; como diferenciar

Algumas das situações em que o quadro pode evoluir para cirurgia são apendicite, diverticulite, gravidez ectópica, cistos hemorrágicos de ovário, endometriose, hidrossalpinge —que é uma obstrução das tubas uterinas—, cálculo renal e hérnias.

Atenção, mulher

Você já ouviu falar da Síndrome de May-Thurner? Uma doença até então considerada rara, passou a ser detectada mais facilmente com o avanço das tecnologias. A síndrome é a principal responsável pelo aparecimento das varizes pélvicas, que também são acompanhadas da dor no baixo ventre. Ainda que ela possa se manifestar em pessoas de qualquer sexo e idade, as mulheres contemplam 72% dos casos.

A Síndrome de May-Thurner acontece quando há compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita ao se cruzarem na pelve. Com o tempo, isso resulta em varizes pélvicas, no membro inferior esquerdo e trombose venosa profunda. Além da dor, a sensação de peso e o latejar no lado esquerdo são comuns.

O diagnóstico é feito a partir de exames de ultrassonografia e ressonância magnética, enquanto o tratamento é endovascular, por meio da angioplastia venosa. Para amenizar o quadro, o profissional esclarece que é necessário cuidar do sedentarismo e do aumento de peso, já que a prática de atividades físicas favorece a circulação sanguínea.

Quando procurar ajuda?

Por mais que a maioria das dores abdominais seja benigna, a avaliação médica é importante. Quando não há outros sintomas associados a esse desconforto no pé da barriga, os locais de pronto-atendimento são ideais para pacientes com dor intensa, dor de início súbito ou dor que não melhora.