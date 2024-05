Fabiana Justus faz exercícios durante tratamento contra câncer. É seguro?

Deminice e colegas da área médica fizeram um grande estudo sobre os benefícios de se manter ativo durante o tratamento contra o câncer e desde 2019 começaram a aplicar todo esse conhecimento em pacientes em um projeto da UEL (Universidade Estadual de Londrina) chamado "Correndo contra o Câncer", que combina pesquisa, ensino para capacitar profissionais nessa área e o atendimento de diversos pacientes que têm ou que tiveram diferentes tipos de tumores malignos.

Não é qualquer exercício

Apesar de fazer bem à saúde, os pacientes precisam escolher atividades que sejam coerentes com o tipo de doença que eles estão enfrentando.

"Quem teve câncer de mama e passou por cirurgia, ficando com linfedema, isto é, com um inchaço na região dos membros superiores, deveria treinar usando uma malha de compressão e prestando maior atenção nos movimentos que exijam erguer os braços", explica Deminice.

Já, por exemplo, aqueles que enfrentam algum tipo de metástase óssea têm que evitar exercícios com contato, por conta do risco de fraturas. "No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, é bom que ela faça exercícios como a caminhada, a corrida e a musculação, que irão provocar algum impacto nos ossos, favorecendo a sua capacidade de depositar cálcio e melhorando o estado geral do esqueleto", conclui Deminice.

Com informações de reportagem de novembro de 2023