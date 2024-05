iPhone 'significativamente mais fino' vem aí? Os rumores sobre o celular

Faltam poucos meses para o lançamento do iPhone 16 - que geralmente acontece no mês de setembro em um grande evento da Apple. Mas as especulações sobre o que podemos esperar do modelo 17, que chega ao mercado em 2025, já começaram.

De acordo com o site americano de tecnologia "The Information", a versão 17 do smartphone deve chegar às lojas bem mais fino.

A ideia é que esse modelo "significativamente mais fino" substitua o Plus, trazendo uma revolução do design assim como o X - que inaugurou, em sua época, o design de celulares sem botão da marca.