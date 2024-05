Plásticas na vagina viraram febre no Brasil: conheça 6 das mais comuns?

2. Redução do monte de vênus

O monte de vênus é localizado acima do púbis —região com pelos pubianos. Quem busca a operação reclama de ter muito volume no local, ficando em evidência ao usar calças mais justas ou biquínis. A diminuição dessa área pode ser feita com lipoaspiração. Em alguns casos, é indicado retirar a pele que fica flácida ou "sobrando" após a retirada de gordura. Ainda existem algumas mulheres que querem aumentar o monte de vênus e injetam gordura no local.

3. Flacidez dos grandes lábios

O procedimento é feito quando o incômodo é nos grandes lábios, por esconderem os pequenos, terem excesso de pele ou flacidez. Para falta de volume, a solução é um enxerto de gordura. O cirurgião tira gordura das costas ou da barriga da paciente e coloca nos grandes lábios, deixando-os carnudos e rígidos. Nos casos de flacidez, o indicado é usar um laser para retrair a pele. Mas caso seja preciso retirar pele, a cirurgia é simples e corta-se um pedacinho.

4. Clitoriplastia

A cirurgia é feita no clitóris e por isso é a mais delicada. O médico precisa tomar cuidado para não afetar o clitóris e a sensibilidade dele. Pode ser feita para remover excesso de pele da área e deixar o clitóris mais exposto, para reconstituição do órgão ou quando há problemas de má-formação. Ainda tem quem opera por usar esteroides e sofrer hipertrofia do clitóris. A cirurgia varia dependendo da situação de cada paciente.