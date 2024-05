Tony Ramos faz cirurgia para drenar hematoma subdural; entenda o problema

O tratamento varia de acordo com o tamanho do hematoma e dos sintomas apresentados. O especialista afirma que, em casos menos graves, pode ser feito apenas um acompanhamento do hematoma e o uso de medicações. Para hematomas subdurais grandes ou graves, geralmente é necessária cirurgia para ajudar a drenar o sangue, principalmente quando o paciente já tem sintomas como fraqueza de um lado do corpo.

"A operação do hematoma subdural crônico, por exemplo, é rápida, leva no máximo uma hora. Muitas vezes, é realizada com o paciente acordado, com anestesia local. A drenagem do hematoma é feita com dois furinhos no crânio", diz Chaddad.

Para Knoner, uma das principais preocupações é o atendimento de emergência. Quanto antes for possível estabilizar o paciente, controlando os seus sinais vitais, menores serão os danos.

"O tempo que leva para se recuperar de um hematoma subdural varia de paciente para paciente. Somente o médico pode dizer o que esperar com base na sua situação específica. Algumas pessoas sentem-se melhor algumas semanas após o tratamento, enquanto outras podem nunca se recuperar totalmente", finaliza o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

*Com informações de reportagem de 03/11/2020.