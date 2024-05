Síndrome de Patau: o que é a trissomia rara do filho de Zé Vaqueiro

Ela também é conhecida como síndrome da trissomia do cromossomo 13, por essa alteração ser justamente no cromossomo 13.

Trio de cromossomos. Assim, em vez de um par de cromossomos, a pessoa apresenta um trio.

A presença de um cromossomo a mais faz com que as células funcionem de uma forma irregular, provocando, por exemplo, malformação no cérebro, nos olhos, no coração.

A causa está normalmente relacionada à idade do óvulo da mãe. A maternidade após os 35 anos apresenta um risco maior para a condição. No entanto, a síndrome pode ocorrer em casos em que a mãe é mais jovem.

Essa condição pode ser identificada ainda no pré-natal. Por meio de um ultrassom morfológico feito entre a 20ª e 22ª semana de gestação, é possível observar todas as estruturas do feto e, consequentemente, se há uma malformação.

Também é possível realizar exame cariótipo na gestação, que analisa os cromossomos presentes. Assim, é possível identificar se há uma quantidade superior ao considerado normal.