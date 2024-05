Queridinho das celebridades: tratamento 'mais dolorido' do mundo custa caro

Tratamentos estéticos surgem o tempo todo. Alguns viram, rapidamente, o queridinho das celebridades. Foi o que aconteceu com o morpheus, um procedimento que promete o rejuvenescimento da pele —mas o custo pode ser alto: o processo tende a ser dolorido.

A socialite Kim Kardashian é uma das adeptas e, quando publicou no Instagram, escreveu: "É dolorido, mas vale a pena". Victoria Beckham também teria passado pelo procedimento em 2023, de acordo com o jornal The Sun.

A reportagem afirma que a empresária faz o tratamento a cada seis meses: "É doloroso, mas é assim que Victoria mantém a pele com uma aparência tão boa", disse a fonte ao jornal. Já no Brasil, a influenciadora Virgínia Fonseca também passou pelo tratamento "no corpo inteiro" em outubro do ano passado.