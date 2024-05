Proteínas descobertas em Oxford podem prever 19 cânceres até 7 anos antes

Os pesquisadores envolvidos acreditam que essas descobertas são fundamentais para o desenvolvimento de medicamentos que possam atuar sobre proteínas específicas e, assim, prevenir o surgimento de câncer.

No Brasil, câncer de pele é o mais comum

Estudos anteriores já haviam mostrado que algumas proteínas são responsáveis pelo espalhamento do câncer de pele, que representa 30% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer).

Felizmente, o melanoma representa a minoria dos casos de câncer de pele, cerca de 3% dos diagnósticos, de acordo com o Ministério da Saúde. "Felizmente" porque esse é um tipo mais agressivo de tumor de pele e que tem alto risco de provocar metástase —quando o câncer se dissemina por outros tecidos no corpo.

Em muitos casos, se o câncer de pele for detectado precocemente, antes da ocorrência de metástases —que pode ocorrer rapidamente—, é possível curá-lo.

Veja recomendações dos especialistas para se prevenir contra o câncer de pele: