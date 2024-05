Dez passos para pulverizar uma idolatria

Se nada mais der certona vida, Gabriel Barbosa pode lançar um livro sobre como pulverizar uma idolatria. Trata-se de uma história, como todas as boas histórias, cheias de pontos altos e de quedas. Uma história que, a bem da verdade, não acabou mas que este agora em outro ponto dramático.

Os caminhos escolhidos para destruir tanta amor me parecem bastante claros, resta saber se Gabriel os enxergou. Vejam: é uma jornada absolutamente singular a dele.

O ponto mais alto, até aqui, é o milagre do Monumental em Buenos Aires. Gabriel saiu dali nos braços da massa. Tinha tudo nas mãos para ser o segundo maior depois de Zico. Bastava seguir na trilha: treinar, se dedicar, deixar a alma em campo., cuidar do corpo que é seu instrumento de trabalho, resistir à egolatria que vem com o estrelato, dormir cedo, comer direito etc etc etc. Um caminho rígido, verdade, mas um caminho que faria com que ele mantivesse a idolatria, e até a aumentasse. A nação rubro-negra amava amá-lo. Todos queremos ídolos assim, essa é a verdade. Um pouco de marra, um tanto de garra, um excesso de talento.