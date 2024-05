'Com falta de ar e cansaço, achei que era da gravidez, mas era um câncer'

Os teratomas, tanto benignos quanto malignos, geralmente ocorrem em mulheres jovens, enquanto os carcinomas ovarianos, outro tipo de câncer de ovário, ocorrem em mulheres mais velhas, após a menopausa.

Quais são os sintomas? O diagnóstico desses tumores é desafiador porque eles geralmente não apresentam sintomas claros no início da doença. Podem causar dor e aumento do volume, mas muitas vezes só são detectados quando já estão em estágio avançado.

O mesmo ocorre com os carcinomas ovarianos, que se disseminam rapidamente mesmo quando as lesões são pequenas. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz, e exames mais detalhados, como a ressonância magnética abdominal, podem ser necessários para identificar essas lesões precocemente.

Teratoma x gravidez

Se o teratoma imaturo é diagnosticado em uma fase da gestação em que o feto já pode sobreviver fora do útero com uma remoção precoce, geralmente é realizada uma cesariana para permitir a sobrevivência do bebê, mesmo que ele seja prematuro. Isso também permite a remoção do tumor, aumentando as chances de cura da mãe.

Por outro lado, se o diagnóstico é feito muito cedo na gestação, quando o feto ainda não tem condições de sobreviver fora do útero, é necessário discutir com a equipe médica e a paciente os riscos de manter a gestação com um teratoma imaturo que cresce rapidamente e pode colocar em risco a vida da mãe.