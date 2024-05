Marrom ou vermelho: o que a cor da menstruação diz sobre a sua saúde

Mulheres que têm relações sexuais quando estão menstruadas devem ficar atentas às mudanças de tom. Os ginecologistas alertam que, caso o homem ejacule dentro da vagina, a tendência é que a cor do sangramento menstrual fique mais clara nas próximas horas devido à mistura do sêmen com o sangue. Depois, a cor volta ao normal.

Como funciona a menstruação

A menstruação é a descamação do endométrio, tecido que fica no interior do útero. Há uma sequência que deve ocorrer todos os meses no organismo da mulher: um estímulo hormonal promove o crescimento de um cisto no ovário que contém um óvulo. Esse óvulo fica à espera de um espermatozoide para que se juntem e formem um embrião. Caso a gravidez não ocorra, duas semanas após a ovulação haverá o sangramento menstrual, que pode durar de 3 a 7 dias.

Fontes: João Dias Júnior, ginecologista e obstetra do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês; Sérgio Podgaec, ginecologista e vice-presidente Hospital Israelita Albert Einstein.

*Com informações de matéria publicada em 07/09/2017