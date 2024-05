Erisipela: o que é doença que fez Bolsonaro ser internado mais uma vez?

Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Em geral, o tratamento dura de 7 a 14 dias e, dependendo da gravidade do quadro, após 48 horas do seu início, já poderá ser observada a melhora geral do paciente. Nos 10 a 15 dias posteriores, espera-se a recuperação total.

É possível prevenir? Sim, e o segredo é ter hábitos de vida saudáveis para controlar os vários fatores de risco (varizes, diabetes, obesidade, etc.) relacionados à erisipela.

*Com reportagem publicada em 31/05/2022