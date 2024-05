Endometriose pode causar dores durante o sexo; entenda a doença em 5 pontos

Sentir dor durante o sexo pode ser um alerta de que algo está errado. Algumas mulheres sentem no momento de intimidade um certo desconforto. E ao procurar o ginecologista descobrem que estão com endometriose. Até famosas como Giovanna Ewbank já afirmaram ter passado por isso.

No Brasil, mais de seis milhões de mulheres são diagnosticadas com a doença por ano. E a busca pelo ginecologista acontece após relatos de intensas cólicas menstruais, dificuldade para engravidar, dor na barriga e dor durante o sexo.

O que é a endometriose?

Durante a menstruação, o tecido do endométrio (camada interna do útero) cai para fora do órgão. Contudo, em quem tem endometriose, esse material menstrual se instala em outros lugares (ovário, tuba uterina, cavidade abdominal e outras partes do corpo, como intestino). Isso causa uma reação inflamatória e, como os implantes são vascularizados, causam muita dor.