Varizes nos testículos atrapalham o sexo? 10 mitos e verdades da varicocele

Imagem: Getty Images

Segundo os especialistas consultados por VivaBem, a recidiva da varicocele, se houver melhora da fertilidade, não é importante. Isso não indica a necessidade de nova correção, a não ser diante de um quadro de manutenção da infertilidade. Esse controle é feito por meio de novos exames de espermograma para detectar a melhora ou não dos níveis de espermatozoides.

Fontes: Alex Meller, urologista, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e membro do corpo clínico do Hospital Vila Nova Star (SP); Iderpól Leonardo Toscano Júnior, médico urologista do Hospital Santa Paula (SP); e Rodrigo Rangel Vinhas, médico urologista do Hospital Mater Dei e chefe do serviço de Urologia da Clínica Uronorte, de Salvador.