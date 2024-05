Novo reality da Globo, Estrela da Casa é promissor, mas erra no nome

Ana Clara Lima publicou uma foto ontem (15) iniciando a contagem regressiva para a estreia do Estrela da Casa, reality musical que chega à Globo em 16 de agosto.

No Central Splash de quinta-feira (16), Chico Barney disse que o programa parece ter uma boa produção por trás, mas errou na escolha do nome. "Não gosto muito", opinou. "Acho o BBB tão simples. 'Estrela da Casa' remete a um monte de coisas, como o 'Estrela', da Angelica, e o 'É de Casa' […] Ficou um pouco confuso, até pensando em hashtags".

O lado positivo do programa, diz ele, é o time de produção composto por nomes como Dourado, Maiana Timoner e, claro, Boninho. "A equipe do Big Brother me demonstra que esse é um projeto que já vem com muita estrutura, porque é uma equipe que ja vem com bagagem", concordou Bárbara Saryne.