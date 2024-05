Não é coisa de criança: jovens e adultos também precisam se vacinar

Por exemplo: se a pessoa viajar para alguma região de risco de febre amarela, precisará estar com a vacinação em dia porque alguns países exigem o certificado de proteção contra a doença (países como Panamá, República Dominicana e Cuba, entre outros). Se trabalhar ou mesmo visitar regiões de risco no Brasil, como a Amazônia, também precisará estar vacinada. Apesar de muita gente não saber, a vacina contra a febre amarela faz parte do PNI para adultos e, desde 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Outro exemplo de indicação de vacina na idade adulta é para pessoas com doenças crônicas e transplantadas, justamente para reduzir o risco de desenvolverem formas graves de doenças infecciosas. Pessoas em tratamento de câncer, por exemplo, também devem avaliar com seu médico a necessidade de atualização de vacinas. Isso porque o tratamento oncológico deixa a imunidade da pessoa mais baixa e, consequentemente, ela pode ter um prejuízo maior caso se contagie por alguma doença prevenível por vacinação.

Apesar de as vacinas estarem disponíveis na rede pública de saúde, muitos adultos não se vacinam. "Talvez os adultos não procurem a vacinação porque têm a sensação de que já tomaram todas as vacinas na infância e, por isso, acham que estão fortes e protegidos e não precisam se preocupar mais. Também pode ser que se desconheça a existência de um calendário vacinal para adultos ou ainda que se acredite em notícias falsas divulgadas pelas redes sociais sobre as vacinas, especialmente nos últimos anos. Talvez não haja apenas um ponto crítico, e sim uma conjunção de fatores", avalia a infectologista Emy Akiyama Gouveia, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Quais são as vacinas?

O calendário nacional de vacinação de adultos inclui a recomendação de vacinas contra hepatite B (são três doses, de acordo com o histórico vacinal da pessoa), dupla de difteria e tétano (com reforço a cada dez anos ou a cada cinco em caso de ferimentos graves) e febre amarela (dose única) para adultos de qualquer idade. A vacina contra o HPV na rede pública é indicada para adultos com até 45 anos vítimas de abuso sexual, mas há a opção para todas as idades na rede particular.

Para os adultos entre 20 e 29 anos, o Ministério da Saúde preconiza a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola no esquema de duas doses). De 30 a 59 anos, a recomendação é repetir a tríplice viral. A partir dos 60 anos é indicada a vacina dTpa acelular (difteria, tétano e coqueluche). O governo também realiza a vacinação anual contra a gripe influenza para grupos de risco, entre eles, os idosos.