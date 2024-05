Zolpidem terá nova regra para prescrição: o que muda?

A mudança vai acontecer em agosto para que os médicos tenham tempo de se cadastrar, evitando que pacientes precisem interromper tratamentos.

A adequação de bula e rotulagem deve acontecer a partir de dezembro deste ano, quando todos os medicamentos à base de zolpidem deverão conter a tarja preta na embalagem. Até lá, eles ainda poderão ser fabricados com a tarja vermelha — como é hoje.

A decisão da Anvisa aconteceu após um aumento de relatos de uso abusivo do medicamento. Em março, a reportagem do UOL denunciou a "epidemia" do remédio. As vendas de zolpidem saltaram 66,8% de 2018 a 2022, indicou a agência.

A medida foi adotada a partir do aumento de relatos de uso irregular e abusivo relacionados ao zolpidem. A análise conduzida pela Anvisa demonstrou um crescimento no consumo dessa substância e a constatação do aumento nas ocorrências de eventos adversos relacionados ao seu uso. Foi possível ainda identificar que não há dados científicos que demonstrem que concentrações de até 10 mg do medicamento mereçam um critério regulatório diferenciado.

Anvisa, em nota

O que é o zolpidem

Droga do sono. O zolpidem é um hipnótico não-benzodiazepínico do grupo das imidazopiridinas. Esses medicamentos atuam no SNC (Sistema Nervoso Central) e possuem propriedades sedativas, relaxantes e ansiolíticas.