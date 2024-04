Não é só laranja: veja outros alimentos que podem queimar a pele no sol

O apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção da participante Beatriz, do BBB 24, por conta de um top com casca de laranja que ela fez, no programa desta segunda-feira (1).

Tadeu falou que a fruta pode causar irritação na pele, segundo um dermatologista consultado pela produção. "Até uma queimadura, quando se combina com o sol", disse o apresentador, que recomendou que a sister lavasse bem a pele e guardasse a peça de recordação.

Não fosse a bronca ao vivo, Beatriz não é a única a receber alerta sobre uma fruta que machuca a pele. Quem nunca foi aconselhado a ter cuidado ao manusear limão ao comer uma porção de peixe na praia ou ao fazer caipirinha à beira na piscina? Isso se deve à fitofotodermatite, popularmente conhecida por "queimadura de limão".