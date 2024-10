Casos de influenza B têm alta atípica; veja os sintomas e como se proteger

Desde o início de agosto, o Brasil vem registrando um aumento dos casos de influenza B, vírus causador da gripe. Segundo os informes sobre síndromes gripais do Ministério da Saúde, enquanto no fim de julho esse patógeno tinha uma participação quase insignificante nos registros da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no boletim mais recente, divulgado no último dia 25 de outubro, ele já respondia por 12% dos casos e 13% dos óbitos. Atualmente, ocupa o segundo lugar nas mortes por SRAG, atrás apenas do vírus da covid-19.

A alta vem sendo constante nos últimos dois meses. Somente em agosto, a taxa de casos e mortes praticamente dobrou, passando de cerca de 2% nos primeiros dias para 5% e 4%, respectivamente, ao final do mês. Os registros do Ministério da Saúde também destacam um aumento na detecção desse patógeno em outubro, com crescimento nas regiões Sudeste e Sul.

A boa notícia é que uma queda começou a ser observada em laboratórios privados. Números desses estabelecimentos compilados no monitoramento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostram que a taxa de positivos saltou de 3,13% no início de agosto para 21,55% no fim de setembro. O último relatório, do dia 18 de outubro, mostra uma pequena queda, ficando em torno de 18%.