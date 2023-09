Tadalafila: o que é, para que serve, como tomar e efeitos colaterais

Para entender como ele age no seu corpo, antes é preciso conhecer como se dá a ereção peniana: ela decorre de um processo neurovascular que se inicia por meio do estímulo sexual e promove a liberação do óxido nítrico (NO) nas artérias existentes nos corpos cavernosos do pênis.

Isso eleva os níveis intracelulares de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), o que provoca o relaxamento muscular e vascular dos corpos cavernosos, favorecendo a passagem sanguínea e o enrijecimento do pênis.

Para que os níveis do GMPc não permaneçam indefinidamente altos e a ereção não se prolongue demais, o GMPc é naturalmente degradado pela enzima fosfodiesterase tipo 5. As explicações são do farmacêutico Leonardo Coutinho Ribeiro.

"A tadalafila, como inibidor da enzima fosfodiesterase tipo 5, promove o relaxamento da musculatura local e restabelece o mecanismo de ereção em homens com disfunção erétil por meio do aumento dos níveis de GMPc", acrescenta o especialista.

Quando se somam disfunção erétil e o aumento benigno da próstata, o medicamento também promove o relaxamento da musculatura da glândula, da bexiga e dos vasos sanguíneos, reduzindo o estreitamento da uretra, e diminuindo os sintomas do aumento do órgão.

Por quanto tempo dura o efeito?

Espera-se que os efeitos desejados ocorram já após 30 minutos da administração do medicamento, o que pode se estender por até 36 horas.