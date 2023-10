Remédio para torcicolo: o que é bom tomar para dor no pescoço?

Anti-inflamatórios para tratar o torcicolo

Geralmente, são prescritos os medicamentos da classe dos não esteroides, que também possuem propriedades analgésicas. Mas, primeiramente, o médico deve avaliar se o paciente tem alguma restrição, como alergia, doença renal ou cardiovascular para fazer uma prescrição individualizada. Entre os fármacos mais prescritos, estão:

Meloxicam (Melovac®, Melocox®, Artritec®, Loxam®, Inicox®, Bioflac® ou medicamentos genéricos).

Naproxeno (Flanax®, Naprox®, Naxotec®, Napronax®, Nexflen® ou medicamentos genéricos).

Etoricoxib (Arcoxia® ou medicamentos genéricos).

Ibuprofeno (Advil®, Motrin®, Ibupril®, Buprovil®, Alivium® ou medicamentos genéricos).

Trometamol cetorolaco (Toragesic® e Tormiv®, que são para uso sublingual).

Betametasona (Diprospan®, Celestone®, BetaTrinta®).

Celecoxib (Celebra®, Coques®, Cibex® ou medicamentos genéricos).

Tenoxicam (Tilatil®, Titenil®, Teflan® ou medicamentos genéricos).

Diclofenaco sódico (Voltaren®, Neotaren®, Infralax®, Torsilax®, Trilax®)

Diclofenaco potássico (Cataflam®, Poltax® ou medicamentos genéricos).

Alguns anti-inflamatórios inclusive combinam fármacos com ação relaxante muscular, como o carisoprodol. É o caso do Tandrilax® e do Mioflex®.

Apesar de terem ação mais limitada, também podem ser usados como coadjuvante no tratamento do torcicolo pomadas (CataflamPro XT®, Salonpas®, Benevran®) ou adesivos (Salonpas®, Loxonin Flex®, Targus Lat®) com ação anti-inflamatória.

Tratamentos caseiros para o torcicolo

Algumas medidas também contribuem para melhorar o quadro e evitar novos episódios em casa ou no trabalho. A principal delas é eliminar os fatores que causaram o problema, como melhorar a postura, o alongamento e o condicionamento da musculatura com exercícios físicos regulares, administrar o estresse e até mesmo trocar o travesseiro.