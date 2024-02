O que acontece no seu corpo quando você toma remédio vencido

Outra opção são as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e farmácias públicas ou privadas.

Evite o descarte no lixo da cozinha, no vaso sanitário ou na pia. Algumas substâncias não são degradadas pela natureza e elas podem prejudicar a água, os peixes, a vida marinha e ainda acabaria na água distribuída para as residências.

De acordo com o Ministério da Saúde, desde 2020 as farmácias têm de disponibilizar e manter pelo menos um ponto fixo para coleta de medicamentos vencidos a cada 10 mil habitantes.

No prazo de 2 anos, todas as capitais do Brasil e os municípios com população superior a 500 mil habitantes serão contemplados; e em até cinco anos, os municípios com população superior a 100 mil moradores também.

Fontes: Aline Araújo Lopes Morais, farmacêutica e bioquímica, especialista em Gestão de Assistência Farmacêutica, mestra em ciências pelo programa de mestrado profissional em gestão de organizações de saúde da FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo), responsável técnica pela farmácia da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da mesma instituição; Amouni Mourad, farmacêutica e assessora técnica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo); Patrícia Moriel, coordenadora do Comitê de Farmacovigilância do CRF-SP; e Máyra Rodrigues Fernandes, mestranda em ciências farmacêuticas na UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei), especialista no cuidado humanizado da criança e do adolescente pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde no HC-UFMG (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais), membro fundadora da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica da UFSJ. Revisão técnica: Amouni Mourad.

Referências: