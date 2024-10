Cientistas acham quantidade 'inacreditável' de vírus em nossas escovas de dente

Nos banheiros norte-americanos, a equipe de Hartmann encontrou mais de 600 espécies virais únicas vivendo em chuveiros e cerdas de escovas de dente. A diversidade era tanta, que nenhuma comunidade viral era igual a outra, nos chuveiros e nas comparações entre as escovas de dente.

Espera-se que os vírus bacteriófagos identificados pelo grupo de pesquisa possam abrir novos caminhos para o tratamento de infecções bacterianas, e servir como uma maneira mais apropriada de limpar ambientes, sem produtos antimicrobianos.

"Quanto mais eles são atacados com desinfectantes, maior a probabilidade de desenvolverem resistência ou de se tornarem mais difíceis de tratar", explica Hartmann. "Todos nós deveríamos aceitar os micróbios, pois eles estão em toda parte e a grande maioria não causa doenças."

Auxílio no combate a comunidades bacterianas dos banheiros

Não é nenhuma novidade que ambientes aquáticos estão repletos de vida. Afinal de contas, a água está no topo da lista de pesquisa dos cientistas que procuram vida em outros planetas. Além de vírus e bacteriófagos, os biofilmes das superfícies do banheiro também podem abrigar bactérias e fungos, com revelaram outras pesquisas.

O estudo do grupo de Hartmann começou há três anos e ganhou o apelido: "Operação Boca-Suja", pois a ideia inicial era investigar a alegação de longa data de que, ao dar descarga, uma nuvem de coliformes fecais se espalhava pelo banheiro, contaminando objetos como a escova de dentes. Para os pesquisadores, essa afirmação provavelmente não era verdadeira, e a maioria das bactérias da escova de dentes viria da boca do usuário.