'The Pitt': série leva plantão médico para a TV, mas o quanto é real?

Para Barbosa Júnior, há uma carência significativa de apoio psicológico institucional para profissionais médicos na maioria dos hospitais brasileiros, tanto públicos quanto privados. "Eu tive alopecia areata devido ao estresse após uma emergência pediátrica, na qual tive que intubar uma criança, no início da minha carreira. Ela ficou bem depois", revela.

Além disso, a pandemia da covid-19 causou traumas psicológicos significativos, levando ao TEPT (transtorno do estresse pós-traumático) em muitos profissionais de saúde que não estavam preparados para sua escala e impacto, como mostra a série. "Muitos afetados não sabem que têm TEPT ou seus sintomas", afirma Cardoso.

Na opinião do cirurgião geral, a pandemia trouxe algumas mudanças positivas no atendimento de emergência no Brasil, como melhora na organização e nos protocolos em alguns locais.

O papel dos assistentes sociais

No elenco principal, diferentemente de outras séries do mesmo segmento, "The Pitt" apresenta uma assistente social, que lidera os esforços para garantir que as famílias das vítimas sejam informadas sobre as situações.

Segundo Thaysa Mariá da Silva Magalhães, assistente social, coordenadora do Serviço Social do HEDH (Hospital de Emergência Dr Daniel Houly), e vice-coordenadora da Coremu (Comissão das Residências Multiprofissional e Uniprofissionais em Saúde), do HEDH, em Alagoas, a atuação do assistente social na emergência é dinâmica, rápida e sensível, em articulação com a equipe, para acolher familiares, orientar sobre processos e prestar suporte diante de situações críticas como óbitos, violência, abandono, entre outros.