'Achava que estava o tempo todo fedida': doença crônica a fez perder olfato

O diagnóstico da rinossinusite crônica com polipose nasal é feito por meio de exame clínico, videoendoscopia e tomografia computadorizada. "O médico observa o quadro clínico do paciente, se há secreção, obstrução nasal, perda olfativa. Também é preciso fazer uma biópsia no pólipo para saber se configura ou não uma inflamação mais grave, chamada de tipo 2, ou ainda se existe um risco maior de a doença voltar. Além de testes para saber se existe a necessidade de cirurgia ou um tratamento imunobiológico", explica Wilma.

O tratamento é feito com medicamentos, como corticoides, antibióticos e imunobiológicos. Em alguns casos, também é necessário cirurgia para a retirada dos pólipos do nariz. "Quando você tira os pólipos e limpa corretamente os seios da face, você remove esse tecido inflamatório grave", diz a médica.

Pacientes com problemas de imunidade e pessoas que já tiveram outras inflamações graves —como asma e dermatite atópica— estão mais suscetíveis a doença, explica Eduardo Macoto Kosugi, otorrinolaringologista e professor de rinologia do Hospital São Paulo da Unifesp. O médico destaca ainda que, além das complicações clínicas, a rinossinusite crônica com polipose nasal não tratada corretamente também tem impacto na vida social do paciente.