Bupropiona é antidepressivo; saiba para que serve, se vicia e efeitos

A bupropiona (ou cloridrato de bupropiona) é um antidepressivo antigo, desenvolvido pela indústria farmacêutica na década de 80, que atua nos níveis de dois neurotransmissores (dopamina e noradrenalina) com o objetivo de dar ânimo e motivação ao paciente que apresenta um quadro de depressão.

O fármaco também passou a ser indicado para alguns pacientes que sofrem com a obesidade, uma vez que atuaria reduzindo a fome e a compulsão alimentar, e àqueles que buscam largar o vício do cigarro. Mas será que é realmente eficaz nesses tratamentos?

A seguir, saiba o que já se sabe sobre o medicamento e suas contraindicações.

Para que serve a bupropiona?

A bupropiona é um medicamento da classe dos antidepressivos usado para tratar principalmente a depressão e a dependência à nicotina. Mas como o fármaco apresenta uma ação mais discreta em relação a outros medicamentos, acaba não sendo a primeira opção dos médicos, e cabe ao profissional avaliar a reposta de cada paciente ao medicamento.

O medicamento também pode ter a indicação para os quadros de TDAH (transtorno de déficit de atenção com hiperatividade) e do transtorno bipolar. "Em geral, a bupropiona é uma opção quando o paciente com TDAH não tolera bem o uso de psicoestimulantes", coloca Amaury Cantilino, psiquiatra e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE (Universidade de Pernambuco).

O fármaco ainda pode ser combinado a outros antidepressivos com a finalidade de reduzir os impactos negativos na vida sexual desses pacientes.

Como o medicamento funciona?

A bupropiona atua nos níveis de dopamina e noradrenalina no cérebro, aumentando a motivação e a sensação de bem-estar. Daí a indicação para a depressão. Além disso, promove um leve bloqueio no efeito da nicotina, contribuindo para que o paciente largue o vício do cigarro.

Bupropiona pode ser usada para tratar a compulsão alimentar?

Evidências científicas apontam que a bupropiona pode contribuir para o tratamento da compulsão alimentar, ajudando o paciente a frear o impulso de uma ingestão exagerada de alimentos. No entanto, a ação do fármaco é modesta, e exigiria a associação de psicoterapia, orientação nutricional e mudanças no estilo de vida para que o paciente realmente consiga ter benefícios.

O fármaco também pode ser indicado para outros tipos de compulsão e vícios?

Apesar de haver estudos em animais nesse sentido, esse benefício não é observado na prática clínica. Provavelmente, pelo fato de o organismo humano funcionar de maneira muito diferente da espécie estudada.

A bupropiona emagrece?

Estudos mostram que o medicamento pode ser indicado como um coadjuvante no tratamento para a perda de peso por atuar na sensação de fome e saciedade. No entanto, a bupropiona sozinha apresenta uma ação modesta.

Mas, ainda que a bupropiona seja usada, será preciso que o paciente siga uma dieta equilibrada e adote a prática de exercícios físicos que possibilitem um déficit calórico para gerar o emagrecimento. Os medicamentos apenas vão ajudá-lo a controlar a fome e o impulso por ingerir alimentos calóricos (doces, chocolates, por exemplo) fora de hora.

Causa dependência química?

A bupropiona é uma substância que não gera dependência química, tolerância (necessidade de doses maiores) nem efeitos de abstinência quando deixa de ser usada.

A bupropiona é útil para quem quer parar de fumar?

De acordo com pesquisas, a taxa de sucesso do fármaco para quem quer parar de fumar não é alta, no entanto, é preciso considerar que as respostas são diferentes entre as pessoas e que algumas podem se beneficiar ao usá-lo.

Também é importante lembrar que a bupropiona se mostra mais adequada nos casos em que o paciente apresenta um quadro de depressão associado ou quando não tolera bem outras medicações para esta finalidade.

A substância trata a ansiedade?

Não. A bupropiona não age equilibrando a serotonina e o GABA, neurotransmissores que estão diretamente ligados à ansiedade, por isso ela não é indicada para tratar esse quadro. Inclusive seu uso poderia piorar o quadro em alguns pacientes por aumentar a noradrenalina, que tem a ação de elevar a excitação.

A bupropiona melhora a disposição?

Sim. O medicamento apresenta essa ação principalmente nos pacientes que apresentam depressão associada à diminuição da vontade e da energia, uma vez que tem efeito levemente estimulante, aumentando motivação, a vontade e a disposição em realizar tarefas.

Quais vantagens da buprobiona?

Diferente de alguns tipos de antidepressivos, a bupropiona não aumenta o apetite, o que levaria ao ganho de peso. Também não compromete a função sexual.

Quais riscos oferece?

O efeito adverso mais preocupante da bupropiona são as crises convulsivas, que tinham maiores riscos de acontecer quando as doses comercializadas ultrapassavam 450 mg por dia. Mas, desde que a substância foi relançada em 1989, essa nova posologia foi adotada e a indústria farmacêutica passou a produzi-la em formulações que tornam a liberação da substância mais lenta no organismo, justamente para evitar o problema.

Nesse sentido, a substância também deve ser administrada com extrema precaução nos pacientes que tenham predisposição a esses quadros, como é o caso daqueles que apresentam tumor no sistema nervoso central, histórico de convulsões ou de traumatismo craniano.

Quais os efeitos colaterais da bupropiona?

Entre os efeitos adversos que a substância pode gerar estão:

Boca seca

Insônia

Náuseas e vômitos

Taquicardia

Dor de cabeça

Agitação

Constipação

Perda de peso

Tonturas

Transpiração excessiva

Tremor

Visão turva

Faringite

Rinite

Falta de concentração

Ganho de peso

Ansiedade

Erupção cutânea

Diarreia

Flatulência

Zumbido

Distúrbios do sono

Dor torácica

Hipertensão

Fraqueza

Tosse

Prurido

Sonolência

Hipotensão

Comprometimento da memória

Úlcera da mucosa oral

Disfagia

Quais são as contraindicações?

A bula da bupropiona orienta que gestantes e lactantes não usem a substância. Mas estudos realizados com o fármaco a fim de tratar o tabagismo na gravidez sugerem que o medicamento seria seguro diante dos riscos causados pelo cigarro. Por outro lado, a substância não se mostrou eficaz para que essas mulheres deixassem o vício nesta fase.

Além disso, o uso do fármaco não é recomendado na amamentação, já que a bupropiona e seus metabólitos são excretados pelo leite materno.

Hipertensos podem usar o medicamento?

Por atuar nos níveis de noradrenalina, a bupropiona pode elevar a pressão cardíaca, por isso só deve ser indicada aos pacientes que apresentem um quadro de hipertensão controlado.

Pacientes com insuficiência renal ou hepática podem usar a bupropiona?

Sim, mas nestes casos as doses serão reduzidas, uma vez que seus metabólitos tendem a acumular no organismo desses pacientes por não serem eliminados pelos rins de maneira eficiente.

Bupropiona pode matar?

Em geral, a bupropiona é um medicamento seguro. Mas, como qualquer outro antidepressivo, deve ser prescrito por um médico após a avaliação do paciente, e sua dosagem não deve ultrapassar a recomendação máxima diária de 450 mg.

Quais interações com outros medicamentos já são conhecidas?

A bupropiona não deve ser prescrita aos pacientes que fazem uso de medicamentos que atuam na pressão arterial, como é o caso de descongestionantes nasais, vasoconstritores e de alguns anti-hipertensivos (metoprolol).

Apesar de ela ser prescrita em conjunto com outros antidepressivos, não deve ser usada concomitantemente com o citalopram e a vortioxetina, já que poderia elevar os níveis destas substâncias no organismo. Também não é recomendada aos pacientes em tratamento oncológico com tamoxifeno e doxorrubicina, pois pode atrapalhar os efeitos desses medicamentos.

O fármaco ainda exige cuidado redobrado ao ser combinado a substâncias que baixem o limiar de convulsão, que é o caso de sedativos, anorexígenos (lorcaserina) e álcool em excesso.

Pode consumir com alimentos?

A bupropiona pode ser ingerida com ou sem alimentos, já que não há interferência na ação do fármaco.

Quais são as apresentações da bupropiona e como é consumida?

A substância é vendida em comprimidos de 150 mg e 300 mg, mas também pode ser comercializada em fórmulas manipuladas, sendo que a recomendação de uso (pela manhã ou pela manhã e à tarde) e a dosagem varia de acordo com cada paciente, sem ultrapassar o limite diário de 450 mg.

Fontes

Amaury Cantilino, psiquiatra e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE (Universidade de Pernambuco); Marcelo Miranda, médico endocrinologista, pesquisador do Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); e Rodrigo Martins Leite, coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do IPq (Instituto de Psiquiatria) do HC- FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Revisão técnica: Marcelo Miranda e Rodrigo Martins Leite.