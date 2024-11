Sem açúcar, este biscoito de aveia é um bom lanche para adultos e crianças

Em uma tigela, coloque as bananas descascadas e amasse bem com um garfo.

Adicione a aveia e as especiarias, misture até ficar bem homogêneo.

Em uma forma coberta com papel antiaderente ou com tapete de silicone, coloque uma colher de sopa da massa e, com a parte de trás da colher, espalhe bem, formando um biscoito bem fininho.

Leve para assar em forno pré-aquecido a 200°C por 20 minutos. Retire a forma do forno e, com a ajuda de uma espátula, desgrude todos os biscoitos (que ainda vão estar moles) e então vire.

Agora reduza o forno para 180C° e asse por mais 20 minutos ou até que a borda fiquei dourada.

Retire os biscoitos do forno e transfira para uma grade para esfriar. Eles ficam levemente crocantes na bordas. E é isso, tua receita tá pronta! Bom apetite!