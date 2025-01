Rastrear ISTs pode não ser a melhor maneira de lidar com esse problema

Para complicar ainda mais o cenário, o estudo também afirma que na tentativa exaustiva de testar estas ISTs em nível populacional aumentou-se significativamente a prescrição de antibióticos usados para tratamentos, o que pode ter levado inadvertidamente à seleção de bactérias multirresistentes aos antimicrobianos.

Esse fenômeno já preocupa a saúde pública há muitos anos no caso da gonorreia e, mais recentemente, se encontra em ascensão para outra bactéria causadora de ISTs chamada Mycoplasma genitalium.

Victor Passarelli (@focanainfecto), médico infectologista e pesquisador de ISTs e resistência antimicrobiana na Faculdade de Medicina da USP, resume bem a situação:

É urgente que tenhamos mais estudos randomizados e controlados para ajudar a responder quem, quando, como e até SE devemos de fato rastrear ISTs bacterianas como clamídia e gonorreia. E enquanto essas perguntas não são respondidas, talvez seja mais custo-efetivo focarmos nossos esforços e recursos para ampliar a estratégia de testar e tratar toda e qualquer pessoa sintomática - essa sim, com benefício clínico e epidemiológico inequívoco Victor Passarelli, infectologista

As recomendações brasileiras atuais do Ministério da Saúde para rastreamento de ISTs estão disponíveis no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de ISTs de 2022. Elas variam a depender da IST, do grupo populacional e da idade. Se não viu ainda, dê uma checada no que se aplica para você.

Em resumo, o melhor agora enquanto a ciência trabalha é se manter por dentro e em dia com as recomendações de testagem para o seu caso e estar sempre atento à presença de sintomas de uma eventual IST para poder buscar atendimento de saúde e o tratamento adequado.