PrEP subcutânea semestral também protege gays e trans do HIV

No Purpose-2 foram incluídos 3.267 participantes que foram sorteados aleatoriamente para receber injeções semestrais de Lenacapavir ou comprimidos diários da PrEP clássica, método de prevenção contra o HIV já com a eficácia protetora comprovada e que está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) desde 2018.

Entre os participantes que receberam Lenacapavir, a proteção contra o HIV foi ainda melhor do que a conferida pela PrEP oral (89% menos infecções). Uma explicação para isso seria a facilidade posológica dos medicamentos de longa duração, afinal é intuitivo ser mais fácil garantir boa adesão a uma injeção aplicada a cada seis meses do que a comprimidos tomados diariamente.

De fato, da mesma forma que com a camisinha, é fácil perceber que o desempenho na prevenção do HIV da PrEP em comprimidos diários é intimamente relacionado com a adesão que um indivíduo consegue ter ao método.

Além disso é evidente também que em contexto de vida real alguns subgrupos, tais como os mais jovens e as pessoas trans, simplesmente não conseguem garantir a adesão mínima à camisinha nem à PrEP em comprimidos para estarem protegidos do HIV.

Com o resultado dos dois estudos, é possível então concluir que o Lenacapavir tem um enorme potencial de controle da epidemia mundial de HIV/Aids uma vez que neles foram incluídos os subgrupos populacionais que concentram a maior parte dos novos casos da infecção que ainda ocorrem todos os anos no planeta.

A partir de agora, os participantes do Purpose-2 serão informados sobre o braço do estudo em que estavam participando e poderão escolher qual forma de PrEP desejarão seguir usando daqui em diante.